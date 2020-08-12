В Україні буде помірно тепло

В Україні у четвер, 13 серпня, опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 24°, а у південній частині та на Закарпатті - до 29°.

Про це Укрінформ повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на крайньому півдні країни 15-18°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті 24-29°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області 13 серпня опадів також не очікується. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі становитиме 11-13°, вдень 20-22°, у регіоні вночі буде 8-13°, вдень 19-24°.

За прогнозом синоптиків, у наступні два дні також буде без опадів, лише у східних областях вдень 14 серпня, на Закарпатті та в Карпатах вдень 15 серпня місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів до 18°; вдень 19-24°, у західних областях та південній частині країни 22-27°, на Закарпатті до 30°.

У Києві та області буде сухо, вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура становитиме вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Синоптики попереджають, що 13-15 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На 16-17 серпня опадів не передбачається, лише в Карпатах у неділю пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 9-15°; вдень 22-28°, 16 серпня у східній частині 19-24°, на Закарпатті, 17 серпня і у південній частині до 30°.

У столиці та Київській області буде без опадів, стовпчики термометрів уночі піднімуться до 9-14°; вдень до 23-28°.