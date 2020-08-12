Кілька десятків запоріжців зібрались у центрі міста на майдані Героїв аби підтримати білорусів у боротьбі за незалежність та свободу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дивлюся, що відбувається у Білорусі, і бачу майже віддзеркалення подій наших. В них були вибори без виборів. Люди борються за свою свободу і незалежність. Хочу, аби українці їх також підтримали", - сказав організатор мітингу Ігор Лукашенко.

У Запоріжжі провели акцію на підтримку Білорусі фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Він акцентував на тому, що не підтримує жодного з кандидатів.

В акції взяли участь близько трьох десятків запоріжців. Вони тримали прапори України та Білорусі, а також плакати з надписами "Ні визнанню злочинного режиму Лукашенка", "Святло адолее цемру!", "Жыве Беларусь".

Після мітингу учасники проїхали колоною до площі Запорізької.