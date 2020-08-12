Голова Чернівецької ОДА заявляє, що контрабанди на Буковині стало в рази менше

У Чернівецькій області різко зменшилась кількість контрабанди, яку переправляють нелегально за кордон.

Про це розповів голова Чернівецької ОДА в інтерв'ю Укрінформу.

На запитання, як змінилася ситуація із контрабандою на Буковині за майже 9 місяців його головування в обласній адміністрації Сергій Осачук відповів:

"Я думаю, що якщо ви спитаєте керівників правоохоронних органів, від представників Національної поліції до СБУ, прикордонників, то вони зможуть поділитися своїми враженнями від моїх зусиль у цьому напрямку. Це питання на постійному контролі, це означає активну протидію та запобігання цьому з мого боку. І як голова обласної державної адміністрації я координую діяльність правоохоронних органів, націлюю їх і зосереджую спільні зусилля по протидії. І воно буде продовжуватися і надалі. Можу запевнити, що різниця відчутна. І масштаби контрабанди, які були до того і тепер – незрівнянні", - сказав голова ОДА.

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Щоправда, за його словами, у кожній із правоохоронних структур області досі є співробітники, які цій контрабанді сприяють.

"Безперечно, що найслабшою ланкою будь-якого ланцюжка, будь-якої системи завжди залишається людина, людська душа, людська уява, спокуси. І тому всі керівники обласних управлінь правоохоронних структур говорять про те, що у їхніх підрозділах ще зустрічаються, трапляються і зустрічаються такі слабкі люди у формі, які не помічають, або, ще гірше, сприяють таким контрабандним діянням", - додав Осачук.