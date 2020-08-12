Місцеві вибори у Житомирі: родинний підхід до політики

Електорат чекає, коли виборча кампанія відкриє всі обличчя та інтриги

Борди та сітілайти на вулицях Житомира з початку серпня заполонила політична реклама з іменами відомих у місті людей, які, очевидно, збираються висувати свої кандидатури на виборах 25 жовтня.

Тепер, навіть не слідкуючи за політичним життям в обласному центрі, можна легко зрозуміти, що наближаються місцеві вибори. До того ж у соціальних мережах та на новинних сайтах вистрибує реклама потенційних кандидатів на посаду міського голови Житомира чи депутатів міськради. Не відстають у вуличній рекламі і політичні партії.

Частина кандидатів активно розміщує свою рекламу на під’їздах будинків, дехто друкує звіти про власну роботу на окрузі впродовж 5 років, а є такі, що саме зараз встановлюють у дворах багатоповерхівок лавки і пишуть, що це зроблено за їхнього сприяння.

Ситуація в місті нині така, як перед початком марафону, коли кандидати на крісло мера та депутатів міської ради вже отримали команди «На старт!», «Увага!», а тепер чекають на ключову – «Руш!»

Кореспондент Укрінформу розбиралася, хто та як готується до осінніх виборів у Житомирі, та що можна очікувати від цієї кампанії.

ПОКИ ЩО ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА, А НЕ АГІТАЦІЯ

Координатор громадянської мережі ОПОРА у Житомирській області Тарас Чмут зауважує, що виборча кампанія стартувала із 27 липня у форматі підготовки. Саме тоді Центральна виборча комісія розпочала приймати подання кандидатур до складу обласних, районних та міських територіальних виборчих комісій. Далі проходило формування їх складу, і до 6 вересня будуть утворені територіальні виборчі округи.

Тарас Чмут

«Із 15 до 24 вересня має відбуватися висунення кандидатів у депутати, а також на посади сільських, селищних, міських голів», - додав Чмут.

Запитую в координатора, як можна розцінювати засилля бордів із прізвищами потенційних кандидатів у мери та депутати: це політична реклама чи вже передвиборча агітація?

«Межа між політичною рекламою і виборчою агітацією досить розмита, - пояснює Тарас Чмут.- Те, що зараз є, варто розцінювати як політичну рекламу, яка регулюється Законом України «Про рекламу». Після того, як кандидат зареєстрований, він стає суб’єктом виборчого процесу і його друкована продукція або інші форми агітації вже мають регулюватися виборчим законодавством, й на них накладаються певні обмеження. Наприклад, вся друкована агітація виготовляється за кошти виборчого фонду, і про це вказується інформація на самому матеріалі, а ще там має бути вказаний замовник, де друкували, тираж і хто відповідальний за друк. Про використання коштів виборчого фонду подається відповідна інформація у формі проміжних і кінцевих фінансових звітів. Натомість те, що ми бачимо зараз, не регулюється виборчим законодавством».

ВСІМ ВІДОМІ ЛЮДИ З БОРДІВ

Зараз у Житомирі майже всі борди та сітілайти, які рекламували турагенції, житлові комплекси чи мобільних операторів, уже зайняті обличчями і прізвищами добре знаних у місті людей.

«Всі відомі особистості вже є на бордах і вони більш-менш позиціонують себе як висуванці від політичних партій. Хоча це не підписано, але за символікою можна спрогнозувати, хто буде балотуватися в мери від якої політичної сили. Наприклад, Людмила Зубко від «Європейської солідарності», а Олена Розенблат від «Батьківщини». Інтригу тримає «Слуга народу», кандидат у мери від якої досі не затверджений. Майже всі ці кандидати мають свою історію взаємодії з виборцями. По суті лише Віктор Євдокимов – нова людина в політиці. У Житомирі зараз немає фаворита на майбутніх виборах. Можливо, у міського голови (Сергія Сухомлина – ред.) буде більш-менш «золота акція», - зауважує голова всеукраїнської громадської організації «Центр підтримки громадських ініціатив» Андрій Карташов.

Тепер розглянемо тих, хто завдяки вуличній рекламі активно про себе нагадує жителям обласного центру.

Перший кандидат, чия реклама з’явилася на під’їздах, це чинний міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Він разом із мерами 5 інших міст презентував у червні політичну партію місцевого самоврядування «Пропозиція». Його реклама базується на принципі було/стало. На бордах немає фото Сухомлина, а натомість там зображені світлини різних реалізованих у місті за його каденції об’єктів до та після реконструкції. Зокрема, це вулиця Михайлівська, сквер на вулиці Лятошинського, стадіон «Авангард», набережна річки Тетерів.

Про свій намір балотуватися у мери Житомира заявив у інтерв’ю одному з місцевих сайтів Матвій Хренов. Він був заступником Сухомлина з гуманітарних питань, потім його радником на громадських засадах і радником колишньої в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

На вулицях Житомира також є борди і сітілайти Наталії Леонченко. Зараз вона голова фракції «Опозиційний блок» у міській раді. На минулих парламентських виборах Леонченко балотувалася до Верховної Ради від «Опозиційної платформи» і стала другою за кількістю набраних голосів (переміг Ігор Герасименко від партії «Слуга народу» з результатом 47,7%, а Леонченко набрала 8,1%).

Олена Розенблат розміщує свою рекламну продукцію з прив’язкою до компанії «Фаворит». Вона рідна сестра екснардепа Борислава Розенблата та двоюрідна - Матвія Хренова, депутат Житомирської обласної ради, а також співзасновниця ПрАТ «Фаворит Компані», комерційний директор будівельної компанії «Фаворит ОПТ» та голова правління Фонду родини Розенблат. До слова, саме «Фаворит ОПТ» зараз здійснює реконструкцію набережної у Житомирі, про яку з бордів розповідає Сухомлин.

Ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов свою рекламу підписав гаслом «Вибір, що змінює все». У лютому він очолив обласну організацію партії «Наш край».

Свою активну діяльність у рамках проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» щодо організації навчального процесу в умовах карантину розгорнула Людмила Зубко. Вона дружина колишнього віцепрем’єра Геннадія Зубка, підприємиця та засновниця громадської організації «Житомир, зроби голосніше». Навесні Зубко ініціювала розробку протоколів для закладів громадського харчування в умовах пандемії, а днями у житомирській школі «Сяйво» почали реалізовувати проєкт із безпечного навчання.

«Житомирська особливість у тому, що у нас вже сформувався родинний підхід до політики. По це свідчать прізвища Розенблат, Зубко, Кропивницькі (Людмила Кропивницька депутат міської ради, а її чоловік Володимир – обласної - ред). Зараз вирішили, що дружина, чоловік, сестра, брат значно ближчі, розумніші, чесніші й з ними краще домовлятися», - наголошує Карташов.

ГРЕЧКА НЕ БУДЕ ПОПУЛЯРНОЮ НА ВИБОРАХ

Анатолій Октисюк

Політичний експерт центру «Дім демократії» Анатолій Октисюк зауважує, що вже зараз помітна одна з тенденцій майбутніх місцевих виборів: «Перша тенденція, яка відрізняє нинішню виборчу кампанію від попередніх, це обмеження агітаційних заходів. Вона відійде від мітингів, зустрічей із виборцями (вони будуть, але в значно менших масштабах). Через пандемію місцеві вбори все більше переходять у русло інтернету, де створюють ботів, атакують опонентів, чинну владу, поширюють фейки, проводять розслідування. Ця тенденція була властива для минулих загальнонаціональних виборів і плавно поширюється на місцевий рівень».

На його думку, під час осінніх виборів частина кандидатів намагатимуться дистанціюватися від загальнонаціональних політичних партій, доказом чого є партії місцевого рівня, як от «Пропозиція».

«Буде протиставлення професіоналів новим обличчям. На користь чинних мерів грають дискредитація партії влади «Слуга народу» та ресурс підтримки за рахунок успішно реалізованих проєктів. Наприклад, люди бачать, що Сухомлин поклав плитку, ремонтує зараз дороги і це додає йому бонусів», - акцентує експерт.

За словами Андрія Карташова, вже можна говорити про те, що технології підкупу виборців не будуть ефективними.

«Тенденцією буде те, що стане менше гречки. Останні президентські і парламентські вибори показали, що такий підхід вже не відіграє вирішальну роль», - резюмує співрозмовник.

Тож зараз виборці та й самі кандидати чекають, коли виборча кампанія відкриє всі обличчя та інтриги.

Ірина Чириця, Житомир

Фото автора та з відкритих джерел