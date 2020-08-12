На Вінниччині – третя смерть від COVID-19 серед медиків

На Вінниччині станом на 12 сепня зафіксовано третю смерть медичного працівника, у якого лабораторно підтверджено COVID-19.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні, 12 серпня, на території області зареєстровано 4699 підозр на коронавірусну хворобу. У 3043 осіб виявлений коронавірус. Всього зареєстровано 65 летальних випадків. Зокрема, жінка 1972 р.н., медична сестра Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю. Також мала онкозахворювання», - йдеться у повідомленні.

Це вже третій випадок смерті медичного працівника з лабораторно підтвердженим коронавірусом.

Раніше від спричинених коронавірусом ускладнень помер лікар гематологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М. Пирогова, а також фельдшер підстанції швидкої допомоги у м. Вінниці.

Станом на середу в області одужали від коронавірусної хвороби 407 медпрацівників, продовжують хворіти 87. За останню добу COVID-19 лабораторно підтвердили у 3 медиків.

Як повідомляв Укрінформ, на Вінниччині минулу за добу виявлено 41 новий випадок COVID-19, загальна кількість інфікованих становить 3043. Наразі область входить до «зеленої» зони.

В Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433. Загалом від початку пандемії в країні померло 1970 інфікованих, одужало вже 45 686 людей.

В країні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.