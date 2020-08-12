На Вінниччині за добу - 41 випадок COVID-19

На Вінниччині минулу за добу виявлено 41 новий випадок COVID-19, загальна кількість інфікованих станом на 12 серпня становить 3043.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

На Вінниччині одужали від коронавірусу 2303 людини, продовжують хворіти - 677.

Зафіксовано в області від початку епідемії 63 летальних випадки. Рівень летальності на Вінниччині становить 2,1%, одужань – 76% при загальнодержавних показниках 2,4% та 55% відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433. Загалом від початку пандемії в країні померло 1970 інфікованих, одужало вже 45 686 людей.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Наразі Вінниччина входить до «зеленої» зони.