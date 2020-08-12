Синоптики розповіли, де сьогодні чекати дощів

У середу, 12 серпня, на більшій території України опадів не очікується, вдень буде 19-27°, на півдні до 30°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"12 серпня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у східних, Дніпропетровській та більшості південних областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 22-27°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 30°, у північних областях 19-24°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 12 серпня хмарно, але сухо, температура вдень становитиме 21-23°. На Київщині теж без опадів, вдень буде 19-24°.

Синоптики попередили, що 12 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.