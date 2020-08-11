У портах України немає судна "Софія", капітан якого помер в Одесі — АМПУ

Судно "Софія", капітан якого, за даними ЗМІ, помер 9 серпня в Одесі, 26 липня залишило український порт та відійшло до Туреччини. Тому у жодному українському порту цього теплохода немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбуці.

"Sophia не знаходиться в жодному українському порту...16 липня 2020 року теплохід Sophia був пришвартований біля причалу №4 морського порту "Південний" на карантинну стоянку. За результатами лабораторних аналізів у 10 членів екіпажу, зокрема у капітана судна, було виявлено та підтверджено COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за рішенням санітарно-карантинного відділу, хворих було госпіталізовано до однієї з приватних лікарень м. Одеса.Членів екіпажу, в яких захворювання не виявили, було відправлено на самоізоляцію за місцем проживання. Таким чином, екіпаж судна було повністю замінено. Судно було продезінфіковане.

"23 липня т/х Sophia був відшвартований від причалу №4 порту "Південний", а 24 липня — вийшло з морського порту Південний у напрямку порту Ольвія. В порту Ольвія т/х Sophia виконало вантажно-розвантажувальні роботи. Та 26.07.2020 відійшло до порту Іскендерун (Туреччина)", - пояснюють в АМПУ.

В Адміністрації наголошують, що відтоді теплохід "Софія" не заходив в українські територіальні води.

Раніше 11 серпня "Суспільне" повідомило, що в Одесі 9 серпня помер капітан судна "Софія", на якому зафіксували спалах COVID-19. Також зазначалося, що корабель стоїть на рейді в порту "Південний" Одеської області.