В Одесі від COVID-19 помер капітан судна, яке стоїть у порту "Південний"

В Одесі помер капітан судна "Софія", на якому зафіксували спалах COVID-19.

Корабель стоїть на рейді в порту "Південний" Одеської області, повідомляє Укрінформ з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що інформацію оприлюднив у ЗМІ головний державний санітарний лікар водного транспорту Микола Голубятников. За його словами, чоловік помер 9 серпня. Він - мешканець Санкт-Петербурга.

Саме капітан "Софії" повідомив в медико-санітарній декларації про захворювання на судні трьох членів екіпажу. Тоді на борт піднялися два лікарі-епідеміологи. При огляді вони виявили шість хворих. Після тестування виявилося, що 10 з 14 членів екіпажу хворі на коронавірус.

Моряків госпіталізували до обласної клінічної лікарні № 6 (у минулому лікарня Водників).