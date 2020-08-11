В Одесі готуються до підйому танкера Delfi

В Одесі вже розпочалися підготовчі роботи для підйому танкера Delfi з мілини біля узбережжя.

Як передає Укрінформ, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Фейсбуці.

"Вже вчора, 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ" і розпочата низка підготовчих робіт задля безпеки операції. Роботи з суднопійдому виконуватиме «Краншип», а «Бруклін-Київ» виступили з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні", - повідомив Криклій.

Він зауважив, що підготовчі роботи включають: видалення піску з приміщень судна, зокрема, правого борту, видалення каменів кам’яної гряди для можливості безперешкодного вирівнювання судна на лівий борт, промивка піску під обшивкою для забезпечення "викренювання" на лівий борт, а також низка заходів зі зняття та видалення забруднюючих речовин на судні.

Криклій також розповів, що у п’ятницю, 7 серпня, адміністрація Одеського морського порту ДП “АМПУ” провела тривалі переговори з потенційними учасниками закупівлі послуг із підняття та переміщення затонулого судна.

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"6 компаній взяли участь і презентували своє технічне бачення на підняття і віддалення танкера. Водночас, одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. І, звісно, важко не погодитись з такою пропозицією", - зауважив Криклій.

Він додав, що в операції з підйому Delfi важливими є два критерії – спроможність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури Владислав Криклій на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського заявив, що кран для підйому затонулого біля узбережжя Одеси танкера Delfi вже знайдено.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, однак так і не зробив цього.

25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно. Керівник Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. 26 липня проблему із затонулим танкером Delfi визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня, після чого, за словами Куцого, процес підйому танкера перейде виключно до держави.