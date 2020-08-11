У Дніпрі зіткнулися вантажівка і маршрутка, дев'ятеро постраждалих

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Автомобільна аварія за участі вантажного автомобіля "Mercedes" та маршрутного таксі "Мерседес Sprinter" сталася 11 серпня близько 9-ї ранку на вул. Павлова у м. Дніпро. За попередньою інформацією, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 людей”, - йдеться в повідомленні.

Як попередньо встановлено, вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з мікроавтобусом.

Зараз на місці ДТП працює поліція, встановлюються всі обставини події. Потерпілим надається медична допомога.

Фото: dp.npu.gov.ua