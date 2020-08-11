ДБР затримало солдата, який крав та продавав їжу із військового шпиталю

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали на Луганщині тимчасового виконувача обов’язків заступника начальника однієї з військових установ та повідомили йому про підозру у розкраданні продуктів, призначених для пацієнтів госпіталю.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"Слідством встановлено, що молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю у кількості меншій, ніж встановлено нормами. Надалі штучно створений надлишок продуктів вивозився за межі військової частини та збувався у торговельних закладах", - йдеться у повідомленні.

Під час реалізації продуктів харчування в одному із магазинів у Старобільському районі Луганської області слідчі ДБР затримали військовослужбовця.

Під час обшуку виявлено та вилучено продукти, які, ймовірно, належать військовому госпіталю (зокрема, свіжоморожені м'ясо та риба, фасоване вершкове масло, тушкована яловичина, сир, сік, цитрусові, йогурти, печиво та інші продукти).

Військовослужбовець підозрюється у привласненні військового майна, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.