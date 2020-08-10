У Харкові відбувся мітинг на підтримку протестувальників у Білорусі

Біля волонтерського намету "Все для перемоги" у центрі Харкова відбулася акція "STOP диктатура" на підтримку протестувальників у Білорусі.

Участь у ній узяли близько сотні активістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зібралися на підтримку білоруських активістів, бо пам'ятаємо, як вони нас підтримували свого часу. Я був на Майдані у Києві й саме там бачив друзів з Білорусі, а пізніше бачив їхніх волонтерів та воїнів-побратимів на Сході. Тому ми зараз кажемо: сябри, ми з вами", - сказав, відкриваючи акцію, її співорганізатор, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Він закликав міжнародні організації не визнавати вибори, які "є прикладом відсутності демократії".

Активіст харківського Євромайдану доктор філософських наук Ігор Рассоха у свому виступі наголосив, що білоруси "мають право не визнавати ці вибори, і саме це право, ця боротьба є проявом демократії".

За словами випускника Харківського національного університету будівництва та архітектури" етнічного білоруса Євгена Лобасенка, зараз у Білорусі немає ані свободи слова, ані європейських перспектив розвитку.

"Мої родичі мешкають у Мінську та Могильові, я б хотів приєднатися до них, підтримати у важку хвилину, але не можу через карантин, тому радий, що беру участь у цій акції та таким чином підтримаю співвітчизників. Брати, беріть приклад з України, відстоюйте демократію!" - сказав він.

Співорганізатор акції, координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін зазначив, що акції у Харкові на підтримку Білорусі триватимуть. "Вже у середу до нас приїдуть сябри — блогери з Білорусі, а в суботу ми покажемо на площі Свободи документальний фільм білоруського режисера про те, як у цієї країни знищувалася демократія", - поінформував він.

Під час акції її учасники скандували "Слава Україні - героям слава!", а також "Жыве Беларусь — жыве вечно!". Люди тримали у руках прапори України та Білорусі, червоно-чорні знамена та плакати "Жыве Беларусь", "STOP диктатура", "Сябры, мы з вами!".

На завершення акції її учасники розірвали портрет президента Лукашенка, скандуючи: "STOP диктатура!"

На площі чергували посилені поліційні патрулі. Інцидентів не було.

У Харкові відбувся мітинг на підтримку протестувальників у Білорусі // Фото: Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

Правоохоронці Білорусі в ніч проти понеділка затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, які виникли після голосування на виборах президента.