Кран для підйому танкера Delfi вже знайшли – Криклій

Кран для підйому затонулого біля узбережжя Одеси танкера Delfi вже знайдено, договір на безкоштовний підйом буде підписаний 10 серпня.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що Президент поцікавився перебігом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси і озвучив вимогу вирішити питання ліквідації наслідків аварії судна.

В Одесі знову готуються підняти танкер Delfi / Фото: Юлій Зозуля. Укрінформ

«Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписано договір на безкоштовний підйом танкера», - йдеться у повідомленні.

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Урядовець пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються.

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Із танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому затонулого танкера, однак так і не зробив цього.

У суботу, 25 липня, друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept підняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав напруги і лопнув сталевий канат, з допомогою якого один із буксирів намагався зрушити судно.

Керівник Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

У неділю, 26 липня, проблему із затонулим танкером Delfi визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня, після чого, за словами Куцого, процес підйому танкера перейде виключно до держави.