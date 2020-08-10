Вінниця наближається до "помаранчевої" зони за показниками епідситуації

Вінниця за двома із чотирьох розрахункових показників епідемічної ситуації по COVID-19 перебуває у «жовтій», зоні але наближається до рівня «помаранчевої».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міськради.

«Протягом минулого тижня Вінниця перетнула два з чотирьох показників, які впливають на рівень карантинних заходів. Завантаженість ліжок у закладах для хворих на COVID-19 у місті складає 64% при показнику, який має бути менше 50%. Відсоток позитивних результатів тестування у Вінниці 20,2% при цільовому показнику менше 11%», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, за розрахунками департаменту охорони здоров’я міської ради, наразі Вінниця за показниками щодо ситуації з коронавірусом офіційно перебуває у «жовтій» зоні, але наближається до помаранчевої.

З початку епідемії у місті лабораторно підтверджено 1516 випадків інфікування коронавірусом. 1241 людина одужала, а це майже 8%. 243 пацієнти продовжують хворіти, майже 80% з них лікуються амбулаторно. 51 людина з підтвердженим COVID-19 лікується стаціонарно. Від наслідків коронавірусної інфекції з початку епідемії у місті померло 32 людей, або 2,1% від загальної кількості хворих.

«Ми використовуємо і Калинівську лікарню, і Хмільницьку лікарню, а на вихідних возили пацієнтів вже у Козятин. Сьогодні ситуація напружена у зв’язку з тим, що і Вінницька районна лікарня і Вінницька міська клінічна лікарня №1 завантажені. І більшість із пацієнтів не тільки мають середній ступень важкості, а потребують інтенсивного лікування в реанімації. На вчорашній вечір в реанімації перебували 12 осіб», – цитує відомство директора департаменту охорони здоров’я міської ради Олександра Шиша.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу – 1 008.

У Вінницькій області за минулу добу виявили 11 нових випадків COVID-19, станом на 10 серпня загальна кількість інфікованих сягнула 2985.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.