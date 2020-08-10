На Дніпровсько-Бузькому лимані загинули близько 1,6 мільйона риб

У неділю, 9 серпня, працівники Херсонського рибоохоронного патруля на Дніпровсько-Бузькому лимані зафіксували масову загибель риби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства.

Зазначається, що під час обстеження 2 км ділянки Дніпровсько-Бузького лиману було виявлено близько 1,6 млн екземплярів загиблого бичка, краснопірки та сріблястого карася. При цьому вода у водоймі на ділянці масової загибелі риби мала специфічний колір з характерним запахом сірководню.

З метою визначення причин і умов загибелі водних біоресурсів державними інспекторами відібрано проби води та зразки загиблої риби, які будуть передані компетентним органам для проведення повного гідрохімічного та мікробіологічного аналізу.

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Про факт загибелі риби поінформовано Державну екологічну інспекцію у Херсонській області, головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Херсонській області, Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра, Національний природний парк «Нижньодніпровський» та Херсонську обласну держадміністрацію.