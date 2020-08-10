На Дніпровсько-Бузькому лимані загинули близько 1,6 мільйона риб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства.
Зазначається, що під час обстеження 2 км ділянки Дніпровсько-Бузького лиману було виявлено близько 1,6 млн екземплярів загиблого бичка, краснопірки та сріблястого карася. При цьому вода у водоймі на ділянці масової загибелі риби мала специфічний колір з характерним запахом сірководню.
З метою визначення причин і умов загибелі водних біоресурсів державними інспекторами відібрано проби води та зразки загиблої риби, які будуть передані компетентним органам для проведення повного гідрохімічного та мікробіологічного аналізу.
Про факт загибелі риби поінформовано Державну екологічну інспекцію у Херсонській області, головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Херсонській області, Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра, Національний природний парк «Нижньодніпровський» та Херсонську обласну держадміністрацію.