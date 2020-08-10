На Львівщині за добу на COVID-19 захворіли 130 осіб

На Львівщині за минулу добу проведено 635 ПЛР-тестів, з яких 130 — позитивні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська ОДА.

«За попередню добу госпіталізовано з підозрою на коронавірус 56 осіб. Скеровано на самоізоляцію 62 особи. Перебувають у стаціонарах 1298 хворих. 105 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 28 - на ШВЛ. Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 130 мешканців Львівщини», - йдеться в повідомленні.

За увесь час COVID-19 підтверджено у 10981 осіб. Померли - 305, з них 6 чоловік за останній тиждень. Одужали від коронавірусної інфекції 2936 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, на Львівщині відкривають «другу хвилю» лікарень, які зможуть приймати хворих на COVID-19, оскільки область перейшла поріг щодо 50% заповнення ліжкомісць. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 10 серпня.

В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.