На Київщині за добу підтвердили 21 випадок COVID-19

У Київській області зафіксовано 4 197 випадків захворювання на коронавірус. За добу підтвердили 21 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація у Фейсбук.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 10 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4197 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 369 дітей та у 627 медичних працівників. За добу підтверджено 21 новий випадок коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 2-х дітей віком 4 роки та у 19 дорослих. З них 2 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 19 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 742 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3455 осіб.

Одужало всього 2962 особи, з них 252 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 8 осіб.

Як повідомляється, всього за період епідемії у Київській області померло 69 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 73 роки, с. Мала Антонівка Білоцерківського району).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.

Фото: romania-insider.com