На Вінниччині за добу виявили 11 випадків COVID-19

У Вінницькій області за минулу добу виявили 11 нових випадків COVID-19, станом на 10 серпня загальна кількість інфікованих сягнула 2985.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з даними Системи, на ранок суботи в області одужали від коронавірусу 2235 людей, продовжують хворіти - 688.

Зафіксовано в області від початку епідемії 62 летальних випадки. Рівень летальності на Вінниччині становить 2%, одужань – 75% при загальнодержавних показниках 2,4% та 55% відповідно.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу – 1 008.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Наразі Вінниччина входить до «зеленої» зони.