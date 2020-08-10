На Франківщині зіткнулися мікроавтобус та легковик, троє загиблих

В Івано-Франківської області внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легкового автомобіля загинуло три особи та постраждало дві, в тому числі дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС. “9 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у смт Перегінське Рожнятівського району, внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 3 особи та постраждало 2 особи (з них 1 дитина 2018 р.н.)”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Житомирщині вантажівка протаранила маршрутку: четверо загиблих Зазначається, що з травмами різного ступеню важкості постраждалих госпіталізовано.