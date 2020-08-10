На Буковині другий день поспіль фіксують понад 100 нових хворих на COVID-19

9 серпня у Чернівецькій області виявили 108 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

Таку кількість нових випадків підтвердили під час лабораторного дослідження 432 зразків.

"Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку – 6777 осіб", – написав голова ОДА.

Також 9 серпня вилікувались від коронавірусу 46 буковинців. Усього ж недугу на даний час побороли 5215 мешканців області.

"Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до "червоної зони". Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень", – застеріг Осачук.

Нагадаємо: наразі до пом’якшення карантину не готові місто Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька області.

Загалом захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 зросла у майже 2,5 раза в Україні порівняно з епідеміологічною ситуацією у червні. Станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.