На Київщині за добу виявили 48 випадків COVID-19

У Київській області за минулу добу, 8 серпня, підтверджено 48 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 9 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4176 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 367 дітей та у 625 медичних працівників. За добу підтверджено 48 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 4-х дітей віком від 8 до 16 років та у 44 дорослих", - зазначається у повідомленні.

З них 5 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 43 особи знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 740 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3436 осіб.

Одужали всього 2954 особи, з них 252 дитини віком від 1 міс. до 17 років.

За 8 серпня одужали 34 особи, у тому числі 2 дитини.

Всього за період епідемії у Київській області померли 68 хворих з підтвердженим COVID-19.

За весь період, починаючи з 14 березня, до ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» надійшло всього екстрених повідомлень про 7629 підозр на COVID-19. За останню добу з районів і міст області надійшло 46 термінових повідомлень про підозру.

За весь період епідемії медичне спостереження встановлено за 13608 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.