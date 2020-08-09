На Львівщині за добу - 125 інфікувань COVID-19

За останню добу у Львівській області проведено 1211 ПЛР-тестів, з яких 125 — позитивні.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Львівській міській раді.

"На ранок 9 серпня у Львові та на Львівщині підтверджено 10851 випадок інфікування коронавірусом, з них 302 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1211 ПЛР-тестів. Відтак, 125 — позитивні. Серед них львів`ян — 45", - зазначила заступник міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.

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