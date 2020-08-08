У лікарні Маріуполя створюють відділення екстреної допомоги

У Маріуполі в рамках програми «Велике будівництво» йдуть роботи зі створення відділення екстреної допомоги в лікарні.

Загальна вартість робіт – понад 40 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«У Маріуполі розвивають екстрену медицину. У міській лікарні №1 продовжуються роботи зі створення відділення екстреної допомоги та ремонту хірургічного відділення… Проєкт з трансформації приймального відділення в екстрене реалізується в рамках державної програми «Велике будівництво», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що нове відділення розміститься у хірургічному корпусі. Наразі обладнують теплий бокс для двох машин швидкої допомоги. Звідси пацієнтів направлятимуть до діагностичних кабінетів, а за потреби - до палати інтенсивної терапії. Відділення оснастять новим високотехнологічним обладнанням: комп'ютерним томографом, сучасним рентген-апаратом. І все це зконцентровано на одному поверсі, що дозволить максимально швидко встановити діагноз та почати лікування.

За словами Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, блока екстреної медицини в місті ніколи не було, і тепер тут будуть надавати хворим оперативну і повноцінну допомогу та рятувати життя.

На другому поверсі лікарні тривають роботи з реконструкції хірургічного відділення. Сучасна техніка дозволить робити малоінвазивні операції, що не завдають значної травми тканинам і органам пацієнта.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.