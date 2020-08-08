На Вінниччині назвали рівень смертності та одужань від COVID-19
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Згідно з даними Системи, на ранок суботи в області одужали від коронавірусу 2216 людей, продовжують хворіти - 679.
Зафіксовано в області від початку епідемії 60 летальних випадків, з них два – за минулу добу. Рівень летальності на Вінниччині становить 2%, одужань – 75% при загальнодержавних показниках 2,4% та 55% відповідно.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.
8 серпня уряд збирається на позачергове засідання через погіршення епідситуації.
В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
Наразі Вінниччина входить зо «зеленої» зони.
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