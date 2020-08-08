На Запоріжжі за добу виявили 24 хворих з коронавірусом

У Запорізькій області за останню добу зареєстровано 24 нових випадки COVID-19.

Відповідні дані оприлюднені на сайті лабораторного центру МОЗ, передає Укрінформ.

"У Запорізькій області за останню добу зареєстровано 24 нових випадків захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя - 12, м. Бердянськ – 7, м. Мелітополь – 2, Приазовський р-н – 1, Запорізькій р-н – 1, Бердянський р-н - 1). Одужало та виписано після негативного результату ПЛР обстеження 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Всього станом на 9:00 8 серпня в області зареєстровано 919 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 77– серед дітей та 133 – серед медичних працівників.

Всього станом на 8 серпня в області одужало та виписано 651 хворих, продовжує лікуватись 243 хворих, із яких 34– в стаціонарах, 209 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

За інформацією Бердянського територіального медичного об'єднання, 7 серпня померла мешканка Бердянська, інфікована COVID-19. "Жінка, 1940 р.н. на додаток до коронавірусу мала цілу низку зумовлених похилим віком хронічних захворювань, що суттєво ускладнило боротьбу медичних працівників за життя пацієнтки. І, зрештою, їх зусилля виявилися марними. Це третій летальний випадок в Бердянську, зумовлений пандемією COVID-19", повідомили медики на сторінці у Фейсбуці.

Це 22 летальний випадок в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.

Найбільшу кількість нових випадків за добу зареєстровано в місті Київ - 200, в Одеській області - 165, Львівській області - 154, Харківській області - 134.