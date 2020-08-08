Держпродспоживслужба посилила нагляд на об’єктах постачання та відведення води

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів посилила нагляд на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби.

Зазначається, що держнагляд посилено з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Держпродспоживслужба спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час адаптивного карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

За інформацією територіальних органів відомства, станом на 6 серпня 2020 року здійснено 17 381 комісійну перевірку об’єктів водопостачання (27 % від загальної кількості таких об’єктів), у тому числі 5 653 об’єктів централізованого (51,2%) та 11 746 об’єктів децентралізованого водопостачання (22%). Порушення санітарного законодавства встановлено на 9 490 об’єктах водопостачання, зокрема на 3 250 об’єктах централізованого та 6 175 об’єктах децентралізованого водопостачання.

У Волинській області порушення виявлені на 84% об’єктах централізованого водопостачання, у Дніпропетровській – на 99%, у Донецькій – на 92%, у Житомирській – на 73%, у Запорізькій – на 99%, у Київській – на 53%, у Кіровоградській – на 76%, у Миколаївській – на 95%, в Одеській – на 53%, у Рівненській – на 78%, у Харківській – на 56%, у Хмельницькій – на 82%, у Чернівецькій області – на 82% об’єктах централізованого водопостачання. Найменше об’єктів централізованого водопостачання охоплено перевірками у Львівській (13% від загальної кількості), Сумській (30%), Тернопільській (35%), Донецькій (37%), Херсонській (40%) областях та Києві (39%).

Аналогічна ситуація складається і при перевірках об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини), порушення вимог законодавства встановлено на 53% таких об’єктів. А у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях порушення встановлено майже на 81-93% об’єктів децентралізованого водопостачання.

Також було перевірено 720 об’єктів водовідведення (18,5% від загальної кількості), порушення встановлено на 279 об’єктах. Найбільше недоліків встановлено у Вінницькій (на 89% перевірених об’єктів), Дніпропетровській (100%), Житомирській (39%), Запорізькій (100%), Київській (26%), Кіровоградській (61%), Одеській (34%), Полтавській (48%), Хмельницькій (77%) областях.

За звітний період досліджено 21 666 проб питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень сягає близько 8,3%, у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 7 679 проб питної води (відхилень – 6%) та 15 778 проб за санітарно-хімічними показниками (відхилень – близько 9,1%); проведено 338 досліджень на вірусологічні показники (відхилень – 7,4%). Найвищі показники відхилення за мікробіологічними показниками встановлені у Миколаївській (19,7%), Донецькій (11%), Житомирській (11%), Черкаській (11%), Вінницькій (9,7%), Закарпатській (9,2%) областях.

Також досліджено 4 146 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них 34,2% проб з відхиленнями. У тому числі досліджено 2 324 проби за мікробіологічними показниками (відхилень – 29%) та 2 366 проб за санітарно-хімічними показниками (відхилень – 34,7%). Проведено 167 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах в Одеській області. Проведено дослідження 2282 проби води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками (відхилень – 2,3%).

За результатами здійснених заходів Держпродспоживслужба видала 3 119 приписів (пропозицій), наклала 257 штрафів. Найгірше вживаються заходи щодо усунення порушень у Київській, Кіровоградській, Луганській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

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Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Окрім того, Держпродспоживслужбою посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за об'єктами підвищеного епідемічного ризику в місцях підтоплення та розміщення евакуйованого з них населення (водопроводи централізованого господарсько-питного водопостачання населення, об'єкти децентралізованого господарсько-питного водопостачання, підприємства харчової промисловості, ресторанного господарства, торгівлі, дитячі заклади, місця відпочинку та оздоровлення населення тощо).