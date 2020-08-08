У Львові започаткували Міжнародний медичний кластер для боротьби з COVID-19

У Львові в онлайн-форматі відбулось підписання меморандуму про створення в Україні «Міжнародного медичного кластера із залученням іноземних інвестицій і технологій з метою проведення наукових досліджень та виробництва медичного обладнання, спрямованих на боротьбу з COVID-19 та іншими вірусними захворюваннями».

Як передає Укрінформ, діяльність кластера планують організувати на базі Наукового парку «Львівська політехніка SID City», повідомляє Львівська ОДА.

Окрім вітчизняних фахівців, участь у ньому візьмуть представники США, Південної Кореї, Ізраїлю, Польщі та Ірландії.

«Для Львівщини підписання цього міжнародного документа є надважливим, враховуючи рекордні цифри захворілих на коронавірус в області за останній місяць. Ресурси, які ми маємо для протидії цьому захворюванню, звичайно, обмежені. Така кооперація державних інституцій та міжнародних партнерів, залучення людського потенціалу та науки, переконаний, дозволить спільно знайти правильне вирішення цієї глобальної проблеми», - сказав заступник голови ОДА Іван Собко.

В Україні планують проводити дослідження у сфері епідеміології, вірусології, аби протидіяти пандемії COVID-19 та іншим захворюванням. Велику увагу приділятимуть біотехнологіям, цифровій медицині.

На меті також стоїть налагодження спільного виробництва засобів індивідуального захисту та обладнання для забезпечення потреб медичних закладів, лікарів та всіх громадян, запровадження високих стандартів і новітніх медичних технологій провідних країн світу.

Фото: loda.gov.ua