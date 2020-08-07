Криклій проінспектував ремонт міжнародної траси Мостиська-Краковець на Львівщині

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Два тижні тому тут тільки розпочиналися роботи, а вже бачимо до Мостиськ прокладено дорогу. Львівщина постійно дивувала темпами. Нарешті почалися рухи і з польськими партнерами, відновлюються проєкти, які вже були в зоні ризику. І вже в цьому році польські партнери почали привозити свою техніку, розгортати тут польські заводи для того, щоб розпочати спільні робити. Сподіваємося, що вже восени за підтримки нашого законодавчого корпусу вдасться прийняти нові зміни до Податкового кодексу і запустити проєкти до пунктів перетину кордону», - зазначив міністр.

Відновлення траси Мостиська-Краковець відбувається в межах проєкту “Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури”. Загальна довжина автомобільної дороги становить 19,1 км. Наразі тривають роботи з розпушення існуючого дорожнього покриття та влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону.

На сьогодні вже виконані зазначені роботи на ділянці понад 12 км шляху. Крім цього, вже розпочали роботи з влаштування тротуарів в межах населених пунктів. Проєктом також передбачено влаштування автобусних зупинок та заходи із організації дорожнього руху.

"Кошторисна вартість дороги, яку ми сьогодні інспектуємо, складає 146,5 млн грн. З обласного бюджету передбачили кошти у сумі 67 млн гривень. Грантові кошти Республіки Польщі складають 2,1 млн євро", - розповів голова Львівської ОДА Юрій Бучко.

Цього року для ремонту доріг на Львівщині виділили рекордну суму – 4 млрд грн. Це стало можливим завдяки президентській програмі «Велике будівництво».

«Серед пріоритетів, які є у будівництві доріг, звісно, запустити не тільки внутрішні ресурси. Не дивлячись на коронавірус, нам вдалося зберегти 90 млрд гривень фінансування на дорожнє будівництво і реалізувати усі ті амбітні проєкт, які є", - зазначив Криклій.

Директор ЛКП "Львіватодор" Олег Береза повідомив, що амбітний план у Львівській області на цей рік - 242 кілометри. На сьогодні його виконали на 42%, використавши понад 1 млрд коштів. «Якщо ми виконаємо швидше заплановане, то можемо розраховувати на додаткове фінансування на ремонт дороги Стрий – Кам’янка, яка не була включена в цьогорічний план», - додав він.

Проєкт реалізується Службою автомобільних доріг у Львівській області у партнерстві з Асоціацією “Єврорегіон Карпати - Україна” і Підкарпатським управлінням воєводських доріг в Ряшеві за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-2020 Європейського Інструменту Сусідства.

Фото Мінінфраструктури