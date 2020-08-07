Дніпропетровська облрада скасувала рішення про дозвіл на видобуток урану в області

Депутати Дніпропетровської обласної ради прислухались до думки людей та скасувала своє рішення про дозвіл на дослідницькі роботи запасів урану на території області.

Як передає Укрінформ, про це на сайті повідомила пресслужба Дніпропетровської облради.

“З урахуванням останніх подій, обласна рада скасувала рішення 2016 року, яке від початку фактично давало дозвіл на дослідницькі роботи запасів урану у Криничанському, Дніпровському та П’ятихатському районах”, - йдеться в повідомленні.

У 2016 році депутати дозволили ТОВ "Атомні енергетичні системи України" використовувати надра для їх геологічного вивчення. У тому числі депутати погодились з промисловою розробкою уранових руд Новогуровської ділянки, розташованої в Криничанському та П'ятихатському районах Дніпропетровської області, і Сурського родовища, розташованого в Криничанському та Солонянському районах Дніпропетровської області.

Раніше під стінами Дніпропетровської обласної ради відбувся мітинг.

Мітинг проти видобутку урану провели у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Мешканці сіл, розташованих поряд із Дніпром, вимагали скасувати рішення щодо дозволу на видобуток урану на ділянці "Сурська" між селами Миколаївка та Сурьке Дніпропетровської області, бо це негативно позначиться на якості води, водоймах і екології області в цілому.