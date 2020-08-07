У Вінниці кількість хворих на COVID-19 перевищує нормативний показник у 3,3 раза

У Вінниці станом на п’ятницю, 7 серпня, захворюваність на COVID-19 перевищує нормативний показник у 3,3 раза – за тиждень зафіксовано сто випадків коронавірусу.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає кореспондент Укрінформу.

"Можу констатувати, що, на жаль, зберігається напружена ситуація по захворюваності на COVID-19. За останній тиждень було зареєстровано сто нових випадків при нормативному показнику не більше тридцяти. Тобто, фактично цей нормативний показник перевищено більші ніж у три рази. Поки що ми знаходимося, згідно з рішенням державної комісії, в "жовтій" зоні. Але досить серйозна ситуація, не дай, Боже, може призвести, що ми перейдемо до "помаранчевої", або ще гірше – "червоної" зони", - сказав Моргунов.

За його словами, станом на п’ятницю у Вінниці 1234 особи одужали від коронавірусу, з них 106 – це діти і 201 медичний працівник.

Продовжують хворіти 234 вінничанина. На стаціонарному лікуванні у медичних закладах перебувають 49 містян із підтвердженим COVID-19 і 46 з підозрою.

З початку епідемії у м. Вінниці було зафіксовано 1498 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу,з них 128 - у дітей. Зафіксовано 30 летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 серпня в Україні лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

У Вінницькій області за минулу добу виявили 34 нові випадки COVID-19, станом на 7 серпня загальна кількість інфікованих сягнула 2932.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. На Вінниччині до "жовтого" рівня віднесені міста Вінниця та Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони. Решта області – "зелена" зона.