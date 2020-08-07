Медики психіатричної лікарні Львова просили Степанова виплатити зарплатні борги

У Львові працівники обласної психіатричної лікарні «Заклад» прийшли до обласної держадміністрації, щоб зустрітися з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, оскільки у них ще з травня тягнеться заборгованість із зарплатні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, медики перегородили дорогу міністру на виході з ОДА.

«У нас заборгованість по зарплаті з травня місяця частково. А за червень, липень не виплачують зовсім. В нас плачевний стан, бо є люди, які працюють тут сім’ями, чоловік з дружиною, одинокі матері, вони просто не мають за що жити. Ми писали вже до всіх депутатів, в СБУ, перекривали трасу, хотіли привернути увагу, але до нас ніхто не приїхав. Тому ми були змушені їхати сюди», - каже працівниця медзакладу Ірина Шабатура.

Ситуація пов'язана з тим, шо з 1 квітня в Україні почала працювати Програма медичних гарантій, за якою майже всі медичні заклади фінансує Національна служба охорони здоров’я. Проте психіатричні та туберкульозні лікарні отримали значно менше коштів від НСЗУ, ніж раніше за субвенцією. МОЗ напрацювало нормативно-правову базу, за якою кожен недофінансований заклад має розробити план розвитку.

«Реформування не може бути швидким, не можна за один день зробити те, що роками накопичувалося. Ми вже зробили так, щоб ви були дофінансовані з 1 липня, але попередньо слід розробити план розвитку. Ми вважаємо, що для реформування системи психіатричної допомоги має бути окрема програма, і зараз над нею ретельно працюємо. Однозначно ваш заклад не може фінансуватися так само, як звичайна районна лікарня», - заявив Степанов.

Але людей найбільше цікавило питання, що буде з коштами, які вони заробили до 1 липня, адже за травень їм виплатили лише по тисячі гривень.

У відповідь на прохання медичного персоналу Степанов пообіцяв, що до 20 серпня НСЗУ укладе договір з лікарнею. Внаслідок цього, на медичний заклад мають виділити додаткові кошти, аби виплатити заробітні плати працівникам.

Також міністр доручив керівнику Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Оресту Чемерису поїхати у лікарню та розібратися з цією ситуацією.

Як повідомлялося, 6 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов здійснює робочу поїздку у Львівську область.

Фото: Людмила Гринюк, Укрінформ