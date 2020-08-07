У Мукачеві видаватимуть бебі-бокси коштом міського бюджету

У Мукачеві видаватимуть бебі-бокси коштом міського бюджету

Укрінформ
У Мукачеві породіллям коштом міського бюджету видаватимуть "пакунки малюка".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Мукачівської міськради в Фейсбуці.

“В Мукачеві породіллям й надалі видаватимуть бебі-бокси. Їх видаватимуть ... коштом міського бюджету”, - йдеться в повідомленні.

У міськраді, зазначають, що третій рік у Мукачеві діє програма, в межах якої кожній жительці міста в пологовому відділенні дарують набір для немовляти. Від початку її дії видано близько 2 тисяч пакунків, у середньому 70 наборів на місяць.

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Вартість набору, до якого входять підгузки, пелюшки, вологі серветки, трав’яні набори для купання, становить 1000 гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати в розмірі 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість видачі так званих бебі-боксів - "пакунків малюка".

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