У Мукачеві видаватимуть бебі-бокси коштом міського бюджету

У Мукачеві породіллям коштом міського бюджету видаватимуть "пакунки малюка".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Мукачівської міськради в Фейсбуці .

“В Мукачеві породіллям й надалі видаватимуть бебі-бокси. Їх видаватимуть ... коштом міського бюджету”, - йдеться в повідомленні.

У міськраді, зазначають, що третій рік у Мукачеві діє програма, в межах якої кожній жительці міста в пологовому відділенні дарують набір для немовляти. Від початку її дії видано близько 2 тисяч пакунків, у середньому 70 наборів на місяць.

Вартість набору, до якого входять підгузки, пелюшки, вологі серветки, трав’яні набори для купання, становить 1000 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати в розмірі 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість видачі так званих бебі-боксів - "пакунків малюка".