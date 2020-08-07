СБУ затримала у Харкові торговця боєприпасами

Служба безпеки України затримала у Харкові 50-річного чоловіка, який здійснював незаконну торгівлю боєприпасами.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуку керівник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Оперативники встановили, що 50-річний мешканець Луганщини у серпні прибув до Харкова, щоб незаконно продати бойові гранати Ф-1 та набої до автомата Калашникова. За даними слідства, зловмисник готувався реалізувати ці засоби ураження представникам кримінальних кіл", - йдеться у повідомленні.

Затримали зловмисника біля відділення одного з операторів поштового зв’язку під час спроби збуту боєприпасів. У нього вилучили 10 бойових гранат Ф-1 та 60 набоїв калібру 7,62 мм до АК-47.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), та обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Слідчі ДБР затримали працівника СБУ під час збуту боєприпасів

Тривають слідчо-оперативні дії з метою встановити, де зловмисник діставав боєприпаси.

Фото: Владислав Абдула, Фейсбук