Підприємці ТЦ "Барабашово" знову звернулись до Зеленського

Асоціація підприємців харківського торговельного центру "Барабашово" звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням про допомогу, аби зупинити "свавілля місцевих чиновників".

Як передає Укрінформ, про це повідодомив у Фейсбуці керівник пресслужби торгівельного центру Сергій Зайцев, оприлюднивши відкритий лист до Президента.

Звернутися до Зеленського, йдеться у тексті листа, підприємців змусила ситуація навколо будівництва скандальної дороги через ТЦ "Барабашово" до Салтівського житломасиву, через що на ринку будуть демонтовані, за даними ас оціації, близько 50 тисяч робочих місць.

"Шість колективних звернень до Президента України, три звернення до всього депутатського складу Верховної Ради України, чотири звернення до генерального прокурора України, два звернення до міністра внутрішніх справ України - стільки разів ми зверталися до керівників центральних органів влади і до Вас зокрема. У відповідь - формальні відписки або взагалі мовчання", - йдеться у тексті листа.

Підприємці пишуть, що "бойовики, яких залучає влада для захисту незаконних робіт, трощать намети активістів, б'ють жінок, а потім вільно розгулюють на свободі: "Поліція вносить дані в ЄРДР тільки за рішенням суду, хоча за заявами комунальників та представників мерії записи в ЄРДР з'являються миттєво".

У відкритому листі підприємці просять Президента "сказати своє слово... Ви останній рубіж".

"Якщо наше питання не буде вирішено, - зазначається у листі, -- ... харків'яни проведуть низку безстрокових акцій протесту". Зокрема, йдеться про можливе перекриття доріг державного значення, на громадянську ходу до столиці і оголошення "майдану підприємців".

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня у Харкові близько півсотні підприєців ТЦ "Барабашово" та харків'ян, які до них приєдналися, заблокували роботу комунальників за планом будівництва дороги через територію ринку.

28 липня близько 100 харків'ян, у тому числі, підприємців ТЦ "Барабашово", взяли участь у низці пікетів у Києві, виступаючи проти будівництва дороги через ринок.

26 лютого на черговій сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово": "Дорога буде побудована, незважаючи ні на що, бо поліпшить транспортну доступність до Салтовського житломасиву".