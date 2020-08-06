Зеленський купив солодощів у Бахмуті і похвалив місцевих за маски

Президент Володимир Зеленський купив в одному із супермаркетів Бахмута каву й солодощі та відзначив високу відповідальність мешканців Донеччини у дотриманні карантинних вимог.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині. У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей...Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі", - написав Президент.

За словами Зеленського, люди, які йому зустрічалися, знімали маски лише для того, щоб з сфотографуватися з Президентом, а в інших випадках видно було, що розуміють усі загрози пандемії.

"А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини. Вдячний за це кожному українцю. І ще. Щойно зникає "політичне підґрунтя" для спекуляцій, одразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле та зріле суспільство", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент у четвер побував з робочою поїздкою на Донеччині. Під час перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області він вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу в зоні проведення ООС.