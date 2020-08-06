На Київщині за добу - 38 випадків COVID-19, один летальний

У Київській області за добу підтверджено 38 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбук.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 6 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3980 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 350 дітей та у 609 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 38 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 2 дітей віком 1 рік (смт. Калинівка Броварського району) та 16 років (м. Бровари), а також у 36 дорослих. З них 9 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 29 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 724 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3256 осіб.

Одужало всього 2880 осіб, з них 247 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 46 осіб, у тому числі 3 дитини.

Всього за період епідемії у Київській області померло 67 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 60 років, м. Васильків).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7437 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 62 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 13278 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.