На Львівщині - майже 200 випадків COVID-19 за добу

На Львівщині за останню добу зафіксовано майже 200 випадків захворювання на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області — 197 , Харківські області - 142, Івано-Франківській області — 127, Одеській області — 110, та місті Київ — 180”, - сказав Степанов.

Він поінформував, що за добу було госпіталізовано 262 людини з COVID-19.

Міністр також наголосив, що 6 серпня черговий своєрідний антирекорд — кількість хворих за добу склала 1318 осіб. З них 69 дітей, а також 67 медпрацівників. Загалом COVID-19 з початку пандемії лабораторно підтверджено у 5 387 дітей та 8 985 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я нагадав, що для запобігання поширенню захворювання необхідно дотримуватися простих рекомендацій , які надає Міністерство охорони здоров'я: масковий режим в громадських будівлях, дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 серпня в Україні лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19.

Фото: CTK Photo