На Житомирщині за добу зафіксували 27 випадків СOVID-19

На Житомирщині за минулу добу, 5 серпня, зафіксували 27 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.

«За даними Житомирського обласного лабораторного центру, станом на 09:00 06.08.2020 (за минулу добу – 5 серпня) зареєстровано 27 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.

Загалом в області підтвердили 2036 випадків СOVID-19, 1504 людини одужали, 40 померли.

Зазначається, що заклади охорони здоров’я першої хвилі, призначені для надання допомоги хворим на СOVID-19, завантажені на 2,9%. Натомість у лікарнях другої хвилі вільні всі місця.

В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318. Загалом зареєстровано 1819 смертей від COVID-19. Одужали – 42 524. Зараз хворіють 32 465 людей.