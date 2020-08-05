У Вінниці СБУ прийшла з обшуком в Центр муніципальних систем управління

У Вінниці СБУ проводить обшук у Центрі муніципальних систем управління – підприємстві, яке забезпечує централізоване формування єдиного рахунку за комунальні послуги та доставку платіжок жителям Вінниці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Інформація про проведення обшуку в офісі підприємства Центрі муніципальних систем управління спочатку з’явилася у місцевих ЗМІ. Журналісти зафіксували, що обшук проводять співробітники СБУ.

Тим часом на сторінці Управління Служби безпеки України у Вінницькій області у Фейсбук з’явилося повідомлення про проведення у Вінниці в середу, 5 серпня, низки обшуків, проте не вказано жодного суб’єкта господарської діяльності, відносно яких здійснюються слідчі дії.

"Співробітники УСБУ у Вінницькій області в межах відповідного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 5 серпня п.р. проводять санкціоновані слідчі дії (обшуки) за адресами місцезнаходження низки суб’єктів господарювання Вінницького регіону та житловими приміщеннями фігурантів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Укрінформ звернувся за коментарем до пресгрупи управління СБУ у Вінницькій області.

"Наразі окрім того, що є у нас на сторінці у Фейсбуці, не можемо більше нічого повідомити. Найближчим часом, сьогодні, буде розширений змістовний пресреліз з відповіддю на питання, які цікавлять журналістів. Чи є там наші співробітники? Так, дійсно, є. Вони проводять санкціоновані слідчі дії", - повідомили у пресгрупі.

Центр муніципальних систем управління – це підприємство, яке виконує посередницькі функції між надавачами та споживачами комунальних послуг. Зокрема, реалізує проєкт "Єдиний рахунок", формуючи єдину у платіжку за всі види компослуг і доставляє її вінничанам у друкованому вигляді та надає можливість розрахуватись одним платежем за всі компослуги онлайн.

Частина 5 ст. 191 КК України, за якою відкрите зазначене кримінальне провадження, передбачає відповідальність за привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах або організованою групою. Вона передбачає покарання за скоєння вказаних злочинів у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.