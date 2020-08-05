SkyUp продовжує регулярні рейси з Києва до Запоріжжя та Одеси до кінця жовтня

Українська авіакомпанія Skyup продовжила літню польотну програму до кінця жовтня.

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, передає Укрінформ.

“Ми, як і ви, обожнюємо Одесу та Запоріжжя. Знаємо, як ваблять місто біля моря і місто справжніх козаків. Відтепер літати до них з Києва і назад можна буде до 24.10.2020”, - йдеться у повідомленні.

Розклад такий: Київ – Запоріжжя 6 разів на тиждень (усі дні, крім суботи), у зворотному напрямку - 6 разів на тиждень (усі дні, крім неділі).

Ранкові рейси Київ – Одеса виконуються щоденно, вечірній рейс - щоп’ятниці. Одеса – Київ – щоденно ранкові рейсі, а вечірній рейс – щонеділі.

Вартість квитка в один кінець без багажу — від 520 гривень.