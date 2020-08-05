На Київщині підтвердили 65 нових випадків коронавірусу

У Київській області за добу підтверджено 65 нових випадків коронавірусної хвороби, у тому числі у 6 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 5 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3942 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 342 дітей та у 607 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за добу підтверджено 65 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 6 дітей віком від 9 місяців до 16 років та у 59 дорослих.

З них 9 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 56 осіб перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 715 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3227 осіб.

Читайте також: У двох заступників голови Київської ОДА підтвердили коронавірус

Одужали всього 2834 особи, з них 244 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 68 осіб, у тому числі 4 дитини.

Всього за період епідемії у Київській області померли 66 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло одне повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 66 років, мешканець м. Ірпінь).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7375 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 39 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 13 256 контактними особами.

Читайте також: У Києві підтвердили ще 150 випадків коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, у Київській обласній адміністрації двоє співробітників захворіли на COVID-19.

В Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.