У двох заступників голови Київської ОДА підтвердили коронавірус

У Київській обласній державній адміністрації двоє співробітників захворіли на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації у Фейсбук.

"Київський обласний лабораторний центр підтвердив вчора вдень наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА. Було оперативно виявлено коло контактних осіб. Ввечері їм зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова КОДА Василь Володін, Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм.

"Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем. Зичу всім здоров’я та вкотре прошу дотримуватися правил карантину", - зазначив Володін.

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На цю мить захворілі перебувають під наглядом лікарів на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 серпня підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1271 новий випадок.

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