На Закарпатті СБУ блокувала контрабанду цінної деревини до Євросоюзу

Служба безпеки України у Закарпатській області блокувала схему незаконного переправлення гуртових партій деревини цінних порід до країн Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на пункті пропуску "Ужгород" співробітники СБУ попередили чергове нелегальне постачання деревини за кордон. У вантажному автомобілі, що прямував до Європи, правоохоронці виявили цінні породи дерев на майже 800 тисяч гривень.

За даними слідства, протиправні постачання організувала одна з регіональних компаній, яка спеціалізується на продажу великих партій деревини за кордон. Попри мораторій на вивезення з України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди лісу.

Операція із викриття та блокування контрабанди проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Фото: СБУ