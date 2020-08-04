На Одещині - рекордна кількість змін виборчих адрес, ЦВК звернулась до поліції

Центральна виборча комісія звернулася до Нацполіції щодо значної кількості змін виборчих адрес в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Укрінформ.

Як зазначається в повідомленні, 4 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія звернулася до Національної поліції для проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час подання до органів ведення Державного реєстру виборців звернень щодо зміни виборчих адрес громадян на адреси фактичного проживання, що належать до територій Кароліно-Бугазької сільської (Білгород-Дністровський район), Таїровської селищної та Фонтанської сільської (Одеський район) територіальних громад Одеської області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення було прийняте у звʼязку з виявленням Центрвиборчкомом під час здійснення повноважень розпорядника Реєстру значної кількості звернень виборців щодо зміни їх виборчих адрес на адреси фактичного місця проживання, що належать до територій цих тергромад.

При цьому, як уточнюється, багато звернень стосуються зміни виборчих адрес виборців на адресу одного і того самого житлового будинку або навіть квартири в ньому, а їх сумарна кількість становить більше 86 % загальної кількості звернень, задоволених органами ведення Реєстру, що здійснюють свої повноваження на території Одещини.

У ЦВК поінформували, що згідно з Законом України “Про Державний реєстр виборців”, у разі звернення щодо зміни виборчої адреси у відповідній заяві виборця вказується адреса житла, за якою він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

ЦВК відзначила, що в разі зміни виборчої адреси громадянина за його зверненням, належність такого громадянина до відповідної тергромади та проживання на відповідній території визначатиметься за новою виборчою адресою – фактичним місцем його проживання, а це зумовить набуття ним права голосу на відповідних виборах.

Водночас, як уточнюється, звернення до органу ведення Реєстру щодо зміни виборчої адреси на адресу, за якою громадянин фактично не проживає, є порушенням вимог законодавства, а вчинення такої дії з метою голосування на відповідних місцевих виборах за певних кандидатів може призвести до спотворення результатів таких виборів.

У ЦВК відмітили, що на цих територіях така проблема не нова - під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 2015 року ЦВК вже зверталася з подібним питанням до МВС для перевірки обставин та відповідного реагування.

Зазначається, що на той час до ЦВК надійшли звернення 5 кандидатів у депутати Затоківської селищної ради міста Білгород-Дністровський Одеської області.

У цих зверненнях, як уточнюється, йшлося про незаконне втручання у виборчий процес чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, пов’язане зі здійсненням реєстрації місця проживання значної кількості осіб у селищі Затока, які фактично не були жителями цього населеного пункту.

Метою таких дій, на думку субʼєктів звернення, могло бути створення умов із застосуванням підкупу для голосування за певного кандидата, внаслідок чого могли бути спотворені результати відповідних виборів.