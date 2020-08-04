Харківській інфекційній лікарні передали апарат ШВЛ американського виробництва

Благодійний фонд родини Жебрівських передав харківській інфекційній лікарні апарат ШВЛ американського виробництва.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Обладнання прийняв директор інфекційної лікарні Павло Нартов. За його словами, станом на ранок, 3 серпня, в закладі, розрахованому на 240 ліжок, знаходилося 238 пацієнтів, 9 з них – у реанімації на кисневій масці, у тому числі 1 людина - на інвазивній терапії.

Нині заклад має 24 апарати ШВЛ, 12 з яких – сучасні. Саме нове обладнання використовується анестезіологами для порятунку тяжких хворих.

«Нові апарати потрібні, тому що їхні функції дають змогу надавати допомогу пацієнтам із тяжкою дихальною недостатністю», - зазначив Нартов.

Заступник голови Харківської ОДА, керівник регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Тарас Пастух подякував представникам компанії за допомогу профільному медзакладу в боротьбі з COVID-19. За його словами, інфекційна лікарня спільно з обласним департаментом охорони здоров’я зараз вирішує організаційні та проєктно-кошторисні питання щодо створення ще одного відділення інтенсивної терапії. У приміщенні в найближчі місяці зроблять ремонт. У закладі, пояснює Пастух, було реанімаційне відділення, розраховане на 6 ліжок, навесні його розширили до 12, та функціонально площа відділення не розрахована на таку кількість хворих, тож працювати медикам украй незручно.

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«Обласна інфекційна лікарня – це заклад, який має найбільше навантаження з прийому хворих на COVID-19 пацієнтів. І потреба в апаратах є важливою, оскільки ми плануємо зробити реконструкцію одного з відділень для збільшення можливостей приймати тяжких хворих, і власне ШВЛ – це те обладнання, яке потрібне. Воно вже може працювати і може використовуватися в новому відділенні реанімації», - сказав заступник голови ОДА.

Регіональний менеджер компанії «Фармак» Наталія Шевченко зазначила, що Харків – одне з міст України, для якого придбали сучасний ШВЛ-апарат.

«Протидія вірусу об’єднує країну - перед хворобою всі рівні. І сьогодні дійсно медицині потрібні і сучасні технології, і сучасне обладнання. Компанія виділила кошти на придбання апаратів штучної вентиляції легенів для лікарень різних міст, один з них – доставлено до Харкова, де непроста ситуація, де така захворюваність (останні кілька днів у регіоні «антирекорди» з виявлення нових випадків – 75-82 за добу - ред.), така завантаженість палат інтенсивної терапії. І ми бачимо, що потреба в такому обладнанні дійсно є», - сказала Шевченко.

Вона також зазначила, що боротьба з пандемією коронавірусу об’єднує різні країни. «Нещодавно компанія "Фармак" передала препарат "Пропофол" на суму понад 635 тисяч доларів в країни ЄС та Ізраїль. Цей препарат застосовується при штучній вентиляції легенів у лікуванні пацієнтів з COVID-19», - сказала представниця компанії.

«Фармак» - найбільша фармацевтична компанія України, продукція якої закуповується 28 країнами. Препарати підприємства представлені у всіх терапевтичних групах (загалом більш як 220 найменувань). Щороку компанія виводить на ринок близько двох десятків нових лікарських засобів. Нині у розробці фармацевтів – близько 100 препаратів. На боротьбу з коронавірусом в Україні підприємство направило понад 10 млн грн.

Фото: Юлія Байрачна