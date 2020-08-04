На Київщині за добу - 32 випадки COVID-19, одна людина померла

У Київській області за добу підтверджено 32 нові випадки коронавірусної хвороби, у тому числі у 5 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбук.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 4 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3877 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 342 дітей та у 600 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 32 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 5 дітей віком від 4 до 13 років та у 27 дорослих.

З них 2 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 30 осіб - на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 706 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3171 особа.

Одужало всього 2766 осіб, з них 240 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 49 осіб, у тому числі 5 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померло 65 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок (жінка віком 66 років, м. Буча).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7336 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 48 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 13102 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.