На Луганщині вшанували пам’ять жертв нацистського геноциду ромів

Обласний меморіальний захід з нагоди відзначення Міжнародного дня голокосту ромів відбувся в місті Кремінна біля Пам’ятного знаку "Геноцид ромського народу".

Про це 3 серпня повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Луганської обласної державної адміністрації.

"Вшанувати пам'ять представників ромської національності, які стали жертвами геноциду під час Другої світової війни, прийшли представники обласної влади, представники ромської спільноти Кремінського району і члени громадської організації "Ромаї дума"", - йдеться в повідомленні.

Під час заходу відбулось Богослужбова відправа (літії) за загиблими ромами. Усі присутні вшанували пам'ять жертв геноциду хвилиною мовчання та поклали квіти до Пам’ятного знаку.

Цьогоріч за ініціативи місцевої ромської громади та за підтримки міської ради у Кремінній був встановлений пам’ятний знак ромам, які постраждали від фашистського терору у 1939 – 1945 роках.