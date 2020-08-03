На Чернігівщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 8-річного сина

На Чернігівщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві свого 8-річного сина.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні вночі поліція затримала 30-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві 8-річного сина, з яким він разом відпочивав у лісосмузі під Черніговом", - ідеться у повідомленні.

Інформація про зникнення дитини в лісі під селом Скорінець Чернігівського району надійшла на номер 102 у неділю по обіді. Батьки заявили, що дитина загубилася і самі вони її знайти не можуть.

До пошуків хлопчика були залучені сили Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, кінологи з собаками, лісники, громадськість - загалом понад 100 осіб, а також квадрокоптер.

Водночас поліцейські звернули увагу на стан батька та сліди бурого кольору на його одязі. У чоловіка знайшли закривавлений ніж.

Хлопчика шукали всю ніч. Близько 7 ранку в понеділок його тіло з численними ножовими пораненнями знайшли в полі. Лише тоді батько зізнався у причетності до вбивства дитини.

Чоловіка затримано й поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство малолітньої дитини, що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Досудове розслідування триває.

Фото: сектор комунікації поліції Чернігівської області