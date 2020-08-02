В Україну повертається спека - які області "припече" до +35°

Наступного тижня в Україну повертається спекотна погода – у деяких областях вдень очікується до +35°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

У понеділок в Україні очікується температура вночі 10-15°, на півдні до 19°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та області 3 серпні без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 13-15°, вдень 24-26°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Згідно з прогнозом, 4-5 серпня в Україні без опадів, лише в Карпатах та Прикарпатті вночі 5 серпня грозові дощі. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 27-32°, в західних областях 23-28°.

У столичному регіоні 4-5 серпня опади не прогнозуються. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°.